Leclerc comanda le libere del venerdì ad Austin ma Antonelli è vicino - Tuttoggi.info

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Leclerc comanda le libere del venerdì ad Austin ma Antonelli è vicino

ItalPress

Leclerc comanda le libere del venerdì ad Austin ma Antonelli è vicino

Sab, 24/10/2026 - 01:47

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AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Charles Leclerc sfreccia nel venerdì di Austin. C’è il monegasco della Ferrari al comando di entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, nel weekend che potrebbe portare Andrea Kimi Antonelli alla conquista del primo titolo di Formula 1 in carriera ad appena 20 anni. L’italiano della Mercedes, che per assicurarsi il Mondiale ad Austin dovrebbe vincere il Gp e sperare in un risultato negativo di Russell (non meglio di nono) e Hamilton (non meglio di quinto), fa registrare il secondo miglior tempo di giornata, girando ad appena 42 millesimi da Leclerc che nelle Fp2 firma il crono di 1’35″291. Costante ai vertici anche la Red Bull di Max Verstappen, terzo a fine giornata davanti all’altra Rossa di Lewis Hamilton, che si migliora rispetto al sesto posto arrivato poche ore prima nella prima sessione. Segue George Russell, a oggi primo inseguitore di Antonelli con un distacco di ben 102 punti, che termina il venerdì con il quinto tempo. Un day-1 che sorride insomma alla Ferrari, che proprio ad Austin ha portato l’ultimo importante pacchetto di aggiornamenti aerodinamici della stagione, ma non solo. Sono in tanti a volersi giocare un piazzamento ai vertici, come confermato anche da Lewis Hamilton: “La Red Bull è stata molto veloce e non vedo perchè la situazione debba cambiare qui, ma penso che potremo lottare per le prime posizioni”, le sue parole alla vigilia del Gp. Intanto, arriva l’ufficialità di tre penalità certe nella griglia di partenza di domenica (gara alle 21 italiane). Gabriel Bortoleto deve scontare 20 posizioni per l’utilizzo della quarta batteria e della quarta centralina, Franco Colapinto di 10 per l’uso della quarta centralina, mentre Arvid Lindblad di cinque a causa dell’utilizzo del sesto motore endotermico. Sabato si parte alle ore 19.30 italiane con la terza e ultima sessione di prove libere, mentre alle 23 sarà la volta delle qualifiche, dove si deciderà la griglia di partenza della gara.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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