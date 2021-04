I 21 alberi donati dalla famiglia Petrinotti-Legittimo al Comune, che li ha messi a dimora nell'area di sosta della Venella

Lecci per l’area camper di Città della Pieve. Ventuno giovani alberi sono stati piantati nell’area sosta della Venella.

“Questi splendidi alberi – spiega il Comune – sono frutto di un emozionante gesto nei confronti della collettività da parte di Antonella Petrinotti e dei figli Costanza e Carlo Maria Legittimo, che ringraziamo con grande commozione a nome dell’intera Città. Questi nuovi impianti di verde pubblico crescendo non costituiranno un semplice elemento di arredo e decoro, bensì un fattore determinante per alzare la qualità della vita cittadina: ricordiamo che un solo albero assorbe mediamente fino a 20 kg di CO2 all’anno e raffredda la temperatura dell’aria dai 2° agli 8°C, riducendo l’utilizzo del condizionatore del 30% e facendo risparmiare dal 20% al 50% sui costi per il riscaldamento. Ma non è tutto. Gli alberi incrementano la permeabilità dei terreni, evitando dissesti idrogeologici e forniscono cibo agli animali, favorendo la biodiversità. Quello che la famiglia Petrinotti-Legittimo ha fatto a Città della Pieve – conclude la nota dell’Amministrazione comunale – non è di fatto un semplice dono, ma una carezza al futuro, alla vita e al nostro ambiente”.