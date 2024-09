ROMA (ITALPRESS) – Il Lago di Como protagonista a Roma in un’esposizione che celebra il saper fare delle imprese lariane. Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ospiterà fino all’11 ottobre “Made in Lago di Como: le fiere celebrano l’eccellenza manifatturiera”, un’iniziativa volta a promuovere le produzioni che caratterizzano le province di Como e di Lecco.

