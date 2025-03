Lecce-Roma 0-1, Dovbyk regala settimo successo consecutivo a Ranieri - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La Roma fatica ma batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, grazie a un bel gol di Artem Dovbyk, e regala a Ranieri il settimo successo consecutivo in campionato. I giallorossi proseguono così la rincorsa alla zona Champions, portandosi a 52 punti, in sesta posizione, a -4 dal Bologna quarto, e a +1 sulla Lazio impegnata lunedì con il Torino. Il Lecce rimedia la quinta sconfitta consecutiva e resta a 25 punti con il Parma a +2 sull’Empoli terzultima.

Ranieri, per la prima gara dopo l’infortunio di Dybala, sceglie Pellegrini e Soulé alle spalle della punta Dovbyk, con Saelemaekers e Angelino da quinti di centrocampo e Hummels al centro della difesa. Giampaolo, invece, opta per Pierotti, Helgason e Karlsson alle spalle di Krstovic, con Gaspar a far in coppia con Baschirotto al centro della difesa. Regia affidata a Ramadani.

La Roma inizia subito son il pressing alto e al 7′ Dovbyk punta Gaspar, si sposta il pallone sul sinistro e calcia ma il difensore chiude la conclusione. Ancora Roma in avanti al 9′: indecisione di Falcone che travolge Guilbert, e Angelino si ritrova con la porta vuota davanti ma calcia incredibilmente al lato. Il Lecce risponde al 15′ con Helgason ma il destro ad incrociare sfiora il palo.

Al 19′ Soule calcia di prima intenzione, ma una deviazione manda in angolo. Al 21’altra incredibile occasione per la Roma: una follia di Falcone che serve Ramadani in area con Koné alle spalle, il centrocampista giallorosso recupera e conclude da distanza ravvicinata ma il portiere salva con un miracolo. Nel finale di tempo il Lecce torna a farsi pericoloso e al 37′ Karlsson serve Gallo, ma la conclusione secca viene respinta da Svilar, poi al 44′ Karlsson calcia male, dopo un interessante contropiede.

Anche nella ripresa la Roma sembra fare più fatica con la squadra di Giampaolo che prova al 60′ l’eurogol con Krstovic che da centrocampo stoppa il pallone dopo il rinvio del portiere e calcia di prima intenzione con la che supera Svilar ma termina di poco al lato. La Roma reagisce e al 68′ Dovbyk ci prova a botta sicura, ma il Falcone è ancora prodigioso. Un minuto dopo la Roma va in gol con Mancini sulla sponda di Dovbyk da corner, ma la rete, dopo un lungo consulto al Var, viene annullata per fuorigioco del difensore.

Ranieri inserisce Shomurodov e Baldanzi per Pellegrini e Soulè. E poco dopo la pressione della Roma ha buon gioco, all’80’, quando Dovbyk di fisico si libera di Baschirotto e con una conclusione secca, dopo un doppio dribbling in area, batte Falcone per l’1-0. Il Lecce prova a reagire e all’86’ Banda conclude centralmente. La squadra di Ranieri tiene palla e sfrutta le ripartenze con Shomurodov che si fa respingere la conclusione ravvicinata da Falcone, ma la vittoria è in cassaforte, per la 14esima gara imbattuta per la Roma.