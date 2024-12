Lecce-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Torna in campo la Lazio. Dopo la pesante sconfitta contro l'Inter, i biancocelesti saranno impegnati, nella 17esima giornata di Serie A, sul campo del Lecce. Nonostante la debacle dell'Olimpico, la squadra di Baroni è rimasta in piena zona Champions a 31 punti, a pari merito con la Fiorentina quarta. I salentini di Giampaolo hanno invece trovato punti preziosi nello scontro salvezza contro il Monza, battuto 2-1 proprio al Via del Mare.

Il match tra Lecce e Lazio è in programma oggi, sabato 21 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Lecce-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma disponibile anche su Dazn. La sfida sarà visibile anche in streaming su NOW, Dazn e l'app SkyGo.