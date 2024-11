LeBron James in campo per Kamala Harris: "Voto per lei" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - LeBron James vota per Kamala Harris. La stella dei Los Angeles Lakers, il volto più noto della Nba da 2 decenni, si pronuncia in vista delle elezioni del 5 novembre, quando la vicepresidente affronterà Donald Trump. "Di cosa stiamo parlando? Quando penso ai miei figli e alla mia famiglia, a come cresceranno, la scelta per me è chiara. Votate per Kamala Harris", scrive James, che nella stagione appena iniziata fa la storia con il figlio Bronnie, suo compagno ai Lakers nella prima coppia 'father and son' nella Nba. Il post di James, su X, è abbinato ad un video che accosta ripetutamente dichiarazioni di Trump ad immagini di violenza e razzismo negli Usa.