Le ultime su Perugia – Pordenone: formazioni e dove vederla

I grifoni di Alvini affrontano i ramarri di Tedino con l'acqua alla gola | La sfida del Curi dalle 16.15

Alle 16.15 la sfida del Curi tra Perugia e Pordenone, prima del girone del ritorno. I ramarri a caccia di punti per una salvezza che al momento appare un obiettivo disperato: penultimi con 8 punti di ritardo dal posto play out ora occupato dal Cosenza. I grifoni di Alvini vogliono dare una svolta al loro campionato, finora molto buono, per distanziare la zona a rischio e provare a sognare un posto nei play off.

Qui Perugia

Alvini recupera tutti i suoi giocatori, ad eccezione di Murgia. Convocato anche il portiere Fulignati. De Luca giocherà con una protezione al volto, dopo il colpo subito in allenamento, che non gli ha impedito di scendere in campo (e di segnare) a Monza. Accanto a lui Matos, determinante col suo ingresso in Brianza.

Non ci sarà Jacopo Murano, ceduto nelle ultime ore all’Avellino. L’attaccante, protagonista lo scorso anno della vittoria del campionato di C, ha salutato i tifosi sui social, ringraziando i compagni di squadra in una stagione per lui non facile, dove è stato utilizzato molto poco da mister Alvini. In panchina il giovane attaccante Suljemani.

A questo punto la priorità per Giannitti nel mercato in entrara, dopo le cessioni di Bianchimano e Murano, è quella di portare ad Alvini un attaccante a disposizione già per la prossima gara.

Ma intanto c’è il Pordenone. Il Perugia viene da una striscia positiva di 7 partite, dopo il KO di Como. Ma sono state soltanto due le vittorie da novembre in poi.

Qui Pordenone

Il Pordenone in trasferta ha conquistato solo due pareggi. Tedino non può contare sugli squalificati Pasa e Pinato, sostituiti da Magnino e Gavazzi. Il neo acquisto Vokic dovrebbe partire dalla panchina. Davanti spazio al tridente composto da Pallegrino, Butic e Cambiaghi.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni.

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Falzerano, Burrai, Segre, Kouan, Santoro, Lisi, Matos, De Luca. All. Alvini.

Pordenone: Perisan, El Kaouakibi, Barison, Bassoli, Dalle Mura, Maghino, Gavazzi, Zammarini, Cambiaghi, Butic, Pellegrini. All. Terdino.

Arbitro: Miele di Nola (Var Pontera, Avar Marchi).

Perugia -Pordenone, dove vederla

La partita Perugia – Pordenone (re 16.15) sarà trasmessa da Dazn in tv Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite. E in in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.