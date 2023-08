Le tradizioni enogastronomiche pugliesi al Meeting di Rimini - Tuttoggi.info

RIMINI (ITALPRESS) – “Il mondo ha bisogno di bellezza. La Puglia è uno scrigno di tesori e la sua enogastronomia è uno dei tesori più preziosi all’interno di questo scrigno: non ci stancheremo mai di andare in giro per il mondo a raccontare tutto il nostro potenziale, la nostra storia e la nostra cultura culinaria”. A dirlo Mattia Giorno, assessore Urbanistica, Infrastrutture Strategiche e Mobilità Sostenibile del Comune di Taranto intervenendo nel corso di un panel del Meeting di Rimini dal titolo “I mercati e il cibo delle città del futuro”.

