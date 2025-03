Le reliquie dei santi spopolano online: in vendita anche i capelli di Acutis - Tuttoggi.info

I santi umbri o legati all’Umbria spopolano sul web, peccato che non sia qualche classifica ma la compravendita di reliquie, peraltro vietata dalla chiesa così come la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati.



Come riporta il Corriere dell’Umbria ripreso anche dal Tg1 di martedì 25 marzo, su alcuni dei principali siti internet di e-commerce si trovano pezzi di tunica ossa di San Francesco, foglie del roseto francescano, polvere della vite prodigiosa di Santa Rita da Cascia, pezzi del velo di Santa Chiara di Montefalco, polveri del sepolcro di Santa Chiara di Assisi e persino i capelli del Beato Carlo Acutis con tanto di certificato di autenticità.

Proprio Acutis sembra spopolare su quello che viene definito “il market” delle passioni, dove una statuina che ad Assisi viene venduta a pochi euro si trova in vendita a quasi 1800 euro. Ma nel mondo online dove la reliquie di tutti i tipi sembrano farla da padrone, si trovano anche santini raffiguranti santa Rosa da Viterbo, disponibili a prezzi più contenuti. La vendita di reliquie e oggetti sacri online è un fenomeno non nuovo che si ripresenta periodicamente, attirando l’attenzione degli appassionati di cimeli religiosi.