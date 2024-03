Le pari opportunità passano anche dall'autonomia finanziaria - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Ha preso il via a Milano la prima edizione del “Tour dell’Educazione Finanziaria” promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali. Un’iniziativa in sei tappe realizzata con la collaborazione delle istituzioni locali per migliorare il livello di educazione finanziaria e assicurativa dei cittadini. Su questo fronte il Paese resta ancora sotto la sufficienza, come messo in luce dall’ultima edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani. A Palazzo Marino si è svolto un dibattito sugli ostacoli che devono superare ancora oggi le donne per una piena autonomia finanziaria e autodeterminazione.

