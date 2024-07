Le nuove voci del Lirico sperimentale Belli di Spoleto in concerto a Scheggino stasera - Tuttoggi.info

Le nuove voci del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto si esibiranno sabato 6 luglio alle ore 21.00, nella splendida cornice di piazza Carlo Urbani a Scheggino, in un concerto lirico sotto le stelle, parte del cartellone di Neraviglioso 2024 in collaborazione con il Comune di Scheggino.

Dall’ 8 giugno al 28 settembre 2024, Neraviglioso offrirà una serie di appuntamenti musicali, teatrali e culturali tra cui, questo fine settimana, il concerto dello Sperimentale. In un momento storico come il nostro che vede l’opera insignita del riconoscimento Unesco come “patrimonio immateriale dell’umanità”, le nuove voci dello Sperimentale si esibiranno in alcune tra le più celebri arie d’opera della tradizione belcantistica in un ricco programma musicale.

Le voci – accompagnate al pianoforte dai maestri Dahyun Kang e Pablo Salido Pulido e Lorenzo Tomasini– saranno di: Viktoriia Balan soprano, Eleonora Benetti soprano, Giorgia Costantino soprano, Aloisia de Nardis soprano, Chiara Guerra soprano, Kristyna Kustkovà soprano, Chiara Latini soprano, Francesca Paoletti soprano, Emma Alessi Innocenti mezzosoprano, Francesca Lione mezzosoprano, Paolo Mascari tenore e Davide Piva baritono.

Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Per informazioni: 0743.221645