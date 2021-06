Le nuove tecnologie di Opel per le City Car - Tuttoggi

Chi guida in città è costantemente alle prese con ingorghi, strade strette, poco spazio per parcheggiare. In un simile contesto, poter contare su vetture flessibili e funzionali come le City Car, auto note per le dimensioni ridotte, per i bassi consumi e per la capacità di muoversi con agilità nel traffico cittadino, è certamente la soluzione ideale. Non a caso sempre più persone stanno puntando su questa tipologia di auto come propria scelta d’acquisto. Tra i grandi marchi automobilistici che offrono un’ampia gamma di soluzioni per la guida cittadina, Opel si distingue per una serie di City Car che uniscono comodità e tecnologie all’avanguardia.

Ricarica rapida in soli 30 minuti

Ad oggi le vetture ad alimentazione totalmente elettrica sono tra i modelli più gettonati nel ventaglio delle City Car, non solo per la funzionalità ma anche per motivi ambientali. Si tratta del resto di vetture il cui impatto è davvero minimo, in alcuni casi persino nullo, se si ha l’opportunità di ricaricare con energia prodotta attraverso fonti rinnovabili. Per di più, le City Car elettriche sono di una silenziosità senza precedenti e per questo sono particolarmente apprezzate nei contesti cittadini, considerato il contributo che offrono nell’abbattimento dell’inquinamento acustico.

Accanto a tutti questi vantaggi, le tecnologie di Opel offrono un ulteriore plus rispetto ad altri modelli di auto elettriche in commercio. Ci riferiamo ai tempi di ricarica rapidi. La batteria di un modello come Corsa-e riesce a effettuare fino all’80% di ricarica in soli 30 minuti. Una strategia di ricarica, quella fornita da Opel, estremamente versatile che consente di fruire della massima flessibilità non solo per gli spostamenti quotidiani in città ma anche per i viaggi più lunghi.

Tecnologie avanzate per la sicurezza di tutti i guidatori, neopatentati inclusi

Ormai da tempo, Opel è sostenitrice del tema dell’accessibilità nei confronti delle tecnologie di ultima generazione che, secondo il noto marchio tedesco, devono essere raggiungibili per tutti. Lo dimostra ad esempio con le tecnologiche luci LED, che sono disponibili non solo sulle sue City Car ma su tutta la gamma del Brand.

Sotto il profilo dell’innovazione tecnologica, di recente, l’attenzione del marchio “Made in Germany” si è ampliata anche alla fascia di coloro che hanno appena preso la patente. Ai neo-guidatori, che da sempre appartengono a una specifica categoria regolata dal punto di vista assicurativo e legislativo, Opel offre una proposta particolare che riguarda la Nuova Corsa nella versione Elegance con il motore benzina 1.2 75 CV.

Cosa prevede la proposta di Opel

Si tratta, più nello specifico, di una proposta incentrata sulla sicurezza della vettura. Di serie, l’Opel Corsa è equipaggiata in tutte le sue versioni con un sistema di frenata automatica di emergenza basato su radar, che prevede il riconoscimento dei veicoli, pedoni, ciclisti e delle motociclette in funzione della loro velocità. Il sistema è in grado di ridurre la velocità dell’automobile di massimo 50 km/h per evitare l’impatto o per diminuirne l’intensità.

Nella dotazione di serie, le diverse versioni di Opel hanno inoltre uno specifico sistema che, attraverso tre livelli di allarmi sonori e visivi, avvisa il guidatore della necessità di prendersi una pausa dopo due ore di guida a velocità superiori a 65 km/h. Come ulteriore funzionalità, il sistema di sicurezza avverte il conducente che è tempo di fare un break, nell’ipotesi in cui si rilevino manovre pericolose.

Altre componenti fornite di default sono il riconoscimento dei cartelli stradali e il sistema di mantenimento della corsia di marcia.

Per accrescere ulteriormente il già elevato livello di sicurezza garantito dalla vettura, nella versione Elegance, la casa automobilistica tedesca ha aggiunto i fari a LED, noti per la loro efficienza. La tecnologia LED è infatti capace di migliorare l’illuminazione sulla strada, ampliando così il grado di sicurezza della vettura.

Il pacchetto prevede anche altre funzioni utili, come la Navigazione Live con informazioni sul traffico in tempo reale, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza o eCall. Nel caso in cui i tensionatori delle cinture o gli airbag si attivino, la chiamata di emergenza viene inviata in maniera automatica.

Le nuove tecnologie di Opel si dimostrano quindi soluzioni che danno vita a City Car sempre più “intelligenti”, in cui la comodità si sposa all’importante obiettivo della sicurezza stradale.