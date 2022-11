xb4/sat/gtr

Le infrastrutture sono tornate al centro del dibattito economico e politico globale. Sia come arma di ricatto nei conflitti armati, sia come snodo logistico sempre più esposto ai cambiamenti climatici. Se ne è parlato a Torino nel corso di un seminario sponsorizzato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo in vista del G20 in Indonesia del 15 e 16 novembre.