Le frecce tricolori sorvolano il cielo di Milano e Codogno - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Le frecce tricolori hanno solcato il cielo sopra piazza del Duomo a Milano questa mattina, allinterno del tour che le porterà in giro per tutto il Paese da qui al 2 giugno, Festa della repubblica. Centinaia di milanesi hanno assistito ai due passaggi della pattuglia acrobatica, applaudendo e gridando. Gli aerei arrivavano da Lodi e Codogno, dove si è sviluppato il primo focolaio dell’epidemia in Italia. Dopo il passaggio sul capoluogo lombardo, le frecce si sono dirette verso il Piemonte, dove dovrebbero sorvolare Torino, prima di dirigersi verso Aosta. Ad assistere all’esibizione erano presenti anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il prefetto, Renato Saccone, che si sono goduti lo spettacolo dalle terrazze della Cattedrale. Lo stesso sindaco aveva anticipato il passaggio della pattuglia acrobatica questa mattina nel suo consueto video sui social. “Ci avviciniamo al 2 giugno, alla Festa della Repubblica, e in vista di ciò le frecce tricolori sorvoleranno i cieli italiani. Se sollevate lo sguardo verso il cielo, verso le 11, le vedrete passare sopra Milano” aveva detto.

(ITALPRESS).