MILANO (ITALPRESS) – L’Italia del fioretto femminile ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di Milano. La squadra composta da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo ha battuto in finale la Francia per 45-39 confermandosi sul tetto del mondo dopo la vittoria dello scorso anno ai Mondiali del Cairo e mette in bacheca il 18esimo oro mondiale a squadre nella storia.

