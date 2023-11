“Le Energie della Sicilia” approdano a Catania - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – Oltre 750 milioni di euro saranno investiti in Sicilia per progetti e strategie su efficientamento, fonti rinnovabili e comunità energetiche. È il dato annunciato a Catania in occasione dell’ultima tappa della campagna “Le Energie della Sicilia”. L’iniziativa di comunicazione cross-mediale ideata dal Dipartimento dell’Energia della Regione Siciliana ha toccato tutti i capoluoghi di provincia dell’Isola, coinvolgendo esperti, rappresentanti istituzionali, e imprenditori. Per gli enti locali il tema dell’efficienza energetica è centrale per ridurre i costi.

