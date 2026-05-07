Le aziende interessate a temi ESG performano meglio e vanno più all'estero - Tuttoggi.info

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Le aziende interessate a temi ESG performano meglio e vanno più all’estero

ItalPress

Le aziende interessate a temi ESG performano meglio e vanno più all’estero

Gio, 07/05/2026 - 12:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Le nostre imprese fanno molto più di quanto non comunicano. E quindi è vero, c’è l’esigenza di rappresentare meglio lo sforzo che fanno le piccole e le piccolissime aziende sui temi della sostenibilità. Il progetto col Ministero dell’Ambiente, dove siamo coinvolti con Ca’ Foscari, con l’Università di Torino e con il Mase, vede proprio questo tipo di attività: rappresentare alle altre aziende i casi vincenti con degli esempi concreti, ovvero imprenditori che si sono adeguati ai temi dell’ambiente, del sociale e della governance.” A dirlo Vittorio Pettinato, vicesegretario generale di Unioncamere, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

gsl

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