Le aziende del software puntano su Transizione 5.0 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il ruolo del software italiano nel sistema produttivo nazionale è stato il tema al centro dell’incontro “Software Made in Italy”, promosso dall’Intergruppo parlamentare per il Made in Italy e l’Innovazione, in collaborazione con AssoSoftware, l’Associazione di Confindustria che rappresenta gli interessi delle aziende che realizzano oltre il 90% degli applicativi-gestionali per imprese, intermediari e Pubblica amministrazione. Un momento di confronto con le istituzioni per creare un migliore ecosistema digitale nel Paese.

