I sistemi di stoccaggio verticale sono sempre più diffusi nei magazzini delle aziende, per i vantaggi che comportano sia in termini di spazio che di organizzazione. Il digitale aumenta le potenzialità di questo settore, come dimostra il caso dell’azienda italiana Modula. Un programma formativo finanziato da Fondimpresa ha consentito all’azienda di rafforzare le soft skills.