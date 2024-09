Cosa dice la legge in merito alle armi in dotazione alle guardie giurate? Quali caratteristiche devono avere? Una Gpg può portare con sé più pistole o una sola? Se ha il fucile, può caricarlo a pallettoni o solo a palla singola? A questa e altre domande rispondiamo in questa puntata della nostra academy!

L’articolo Le armi delle guardie giurate: cosa dice la legge? proviene da Armi e Tiro.