 Lazio, una legge regionale per affrontare la balbuzie - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Lazio, una legge regionale per affrontare la balbuzie

ItalPress

Lazio, una legge regionale per affrontare la balbuzie

Mer, 22/10/2025 - 21:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – La Giornata Internazionale di Consapevolezza sulla Balbuzie è stata il palcoscenico per annunciare la prima proposta di legge regionale italiana dedicata alla balbuzie, un disturbo che si stima colpisca circa un milione di persone nel Paese. L’iniziativa è frutto di una sinergia cruciale tra politica, sanità e associazionismo vede il Lazio apripista per una legge ad hoc. La proposta è stata promossa dal Consigliere Regionale del Lazio Rodolfo Lena. L’impulso è partito dal tavolo di lavoro tecnico richiesto dall’associazione LEA, in collaborazione con Psicodizione Onlus. All’evento sono intervenuti medici, logopedisti, psicologi, pediatri, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo come Paolo Bonolis e lo scrittore Federico Moccia. Le iniziative prenderanno avvio nelle scuole, dove volontari, ex balbuzienti, genitori e tutor terranno incontri e laboratori di inclusione per educare all’empatia e al supporto.
mgg/azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!