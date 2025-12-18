 Lazio, Tidei "Nella manovra servono interventi più strutturali" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Lazio, Tidei “Nella manovra servono interventi più strutturali”

ItalPress

Lazio, Tidei “Nella manovra servono interventi più strutturali”

Gio, 18/12/2025 - 21:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “E’ una manovra che quest’anno ha a disposizione più risorse per gli investimenti. Come opposizione avevamo richiesto che fossero concentrate su interventi più strategici e grandi, in modo da cambiare le infrastrutture del Lazio. Invece ci sembra che la maggioranza voglia disperderle in mille rivoli”. Lo ha detto Marietta Tidei, capogruppo di Italia Viva al Consiglio Regionale del Lazio, a margine della sessione di bilancio. “Visto che ci sono un po’ di risorse a disposizione, sarebbe il caso di investirle in interventi più strutturali”, ha aggiunto.

f04/sat/mca1

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!