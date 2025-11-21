 Lazio, Rocca "Agevolazioni fiscali per valorizzare il patrimonio culturale" - Tuttoggi.info
ItalPress

Ven, 21/11/2025 - 18:03

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo pensato di dare un segnale di attenzione attraverso questa proposta di legge, riguardante le agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, mi auguro possa essere approvata a breve in Consiglio regionale”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del progetto, avvenuta presso la sala Tevere nella sede della Regione Lazio. Servirà, ha sottolineato, per “mettere a disposizione dei nostri territori uno strumento in più per la valorizzazione dei tanti beni culturali che necessitano di una manutenzione anche con dei costi importanti”.

