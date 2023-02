Lazio-Cluj 1-0, decide un gol di Immobile - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio vince di misura per 1-0 il primo round contro il Cluj nei play-off di Conference League. Nella gara di andata allo stadio Olimpico, ai biancocelesti, in dieci per quasi tutta la partita, basta l’eurogol di destro al volo firmato da Immobile allo scadere del primo tempo. Sarri non aveva rimescolato troppo la formazione. Patric in difesa per l’infortunio di Romagnoli, in panchina Luis Alberto e Cataldi. Quasi la squadra titolare per l’esordio biancoceleste nella competizione, dopo l’eliminazione dall’Europa League. Le premesse per una bella serata c’erano tutte, compresa la grande occasione di Milinkovic-Savic dopo neanche dieci minuti: il miracolo della vecchia conoscenza del calcio italiano, Scuffet, salva la porta dei romeni. Poi l’incidente di percorso, al 15′ la Lazio si ritrova in dieci per l’espulsione di Patric dopo il fallo su Krasniqi: l’arbitro inglese Pawson giudica la chiara occasione da gol e il check del VAR gli dà ragione. Sarri reinventa, dentro Gila in difesa e fuori un centrocampista, Marcos Antonio, anzichè un attaccante. Dopo venti minuti di assestamento, i biancocelesti trovano equilibrio mentre il Cluj non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Sul tramonto del primo tempo, però, una magia di Immobile porta la Lazio in vantaggio. L’1-0 arriva al 49′ su punizione di Felipe Anderson e un capolavoro dell’attaccante che col destro al volo beffa Scuffet. Il secondo tempo parte alla ricerca del raddoppio per gli uomini di Sarri, anche senza Immobile, a riposo dopo un’ora. Camora fa un miracolo e salva sulla linea il colpo di testa di Vecino, a Lazzari invece si impone Burca: la difesa romena tiene botta. Anche se il bis non arriva, i biancocelesti si tengono stretta la vittoria con la quale andranno in Romania, il prossimo giovedì, a giocarsi la qualificazione agli ottavi con due risultati su tre a favore.

