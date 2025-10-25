 Lazio, cacciatore soccorso sul Monte Pozzoni dopo una caduta - Tuttoggi.info
ItalPress

Sab, 25/10/2025 - 18:03

AMATRICE (RIETI) (ITALPRESS) – Un cacciatore di 59 anni, originario di Norcia (PG), è stato soccorso nella mattinata di oggi sul Monte Pozzoni, nel territorio del comune di Amatrice (RI), dopo una caduta avvenuta durante una battuta di caccia in una zona particolarmente impervia. L’uomo ha riportato un probabile trauma a una gamba. Su attivazione del NUE 112, è immediatamente intervenuta una squadra di terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Lazio, che ha raggiunto il ferito insieme a personale del SAGF, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali e ad altri cacciatori presenti in zona. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del CNSAS, il cacciatore è stato recuperato mediante verricello dall’eliambulanza ARES 21, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e l’equipe sanitaria del 118, e successivamente trasportato all’ospedale di Rieti per le cure del caso. L’intervento si è concluso intorno alle ore 13:00 con il rientro in sicurezza di tutte le squadre impegnate

tvi/mca3 Fonte video: CNSAS Lazio

