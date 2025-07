Lazio, Aurigemma "Sulla sanità cambiare la cultura della prevenzione" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “È la terza iniziativa che facciamo oggi qui all’Auditorium Parco della Musica volta alla prevenzione e agli screening, pilastri fondamentali del sistema salute. Grazie a tutti gli Ordini che hanno dato la possibilità di poter mettere insieme un sistema che sarà poi quello delle case di comunità. La politica deve svolgere il ruolo di sintesi per poter consentire di dare risposte immediate”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. “In questi tre giorni avremo la possibilità di fare screening su oltre mille persone che si sono già prenotate – spiega -. Sono numeri importanti che consentono di dare un quadro organico a un sistema, soprattutto per cambiare la cultura della prevenzione perché troppo spesso è stata considerata per le amministrazioni in costo, ma la prevenzione è un investimento che porta i suoi risultati nel corso del tempo. Purtroppo siamo una Regione che viene da una fase commissariale dove contavano più i conti che la presa in carico dei pazienti, oggi abbiamo la fortuna di avere” una situazione “completamente diversa grazie al lavoro fatto in questi due anni. Sono risultati importanti che devono cominciare anche ad entrare nella mentalità dei pazienti e dei nostri dirigenti regionali che svolgono un ruolo importante e fondamentale”, assicura.

xb1/tvi/mca1