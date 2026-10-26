Lazio, al Consiglio regionale 5 giorni di visite e screening gratuiti - Tuttoggi.info

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Lazio, al Consiglio regionale 5 giorni di visite e screening gratuiti

ItalPress

Lazio, al Consiglio regionale 5 giorni di visite e screening gratuiti

Lun, 26/10/2026 - 16:03

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ROMA (ITALPRESS) – La prevenzione è tornata al centro delle attività del Consiglio regionale del Lazio con “Un Consiglio in Salute – La prevenzione comincia da noi”. Dal 26 al 30 ottobre, la sede della Pisana ospiterà cinque giornate di visite e screening gratuiti, nell’ambito del programma avviato circa due anni fa. L’iniziativa propone controlli cardiologici, diabetologici, dermatologici, nefrologici e urologici, oltre a screening fisiatrici, fisioterapici, vascolari e polmonari. Il percorso ha incluso la distribuzione dei kit per la prevenzione del tumore del colon-retto e la Spazio anche alla donazione del sangue e alla vaccinazione antinfluenzale 2026-2027. Le attività sono state rese possibili dall’Asl Roma 3 e dall’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, con il contributo di ordini professionali, associazioni e organizzazioni del sistema sanitario.
xn9/mrc/gsl

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