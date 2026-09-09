Lavrov “Appelli di Stubb e Meloni a cessate il fuoco sono per guadagnare tempo” - Tuttoggi.info

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) –del presidente finlandese Alexander Stubb e del presidente del consiglio italiano Giorgia MeloniLo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, secondo quanto riferisce l’agenzia Tass riprendendo un’intervista trasmessa dall’emittente Pervyj kanal.

“Alcune persone, tra cui il presidente della Finlandia e il primo ministro italiano, stanno iniziando a parlare della necessità di un cessate il fuoco immediato. E anche dietro a questo c’è il desiderio di guadagnare tempo: tutti lo capiscono benissimo. E Volodymyr Zelensky non lo nasconde nemmeno. Dice: ‘Abbiamo urgente bisogno di missili Patriot e sistemi di difesa aerea; dobbiamo preservare il nostro Statò”, ha affermato Lavrov.

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