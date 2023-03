xi2/sat/gsl

“E’ in atto un cambiamento importante nel mondo del lavoro, c’è la necessità di cercare nuove idee”. Lo afferma Felice Saladini, Ceo e founder di MeglioQuesto Spa, in merito alla nascita del Comitato Innovazione e Trasformazione del Lavoro, fondato da MeglioQuesto in collaborazione con l’Associazione Lavoro&Welfare.