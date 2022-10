Lavoro, Palombella (Uilm) "Servono nuove politiche industriali" - Tuttoggi

“Nella campagna elettorale il lavoro è sempre stato assente: riteniamo che sia giunto il momento di avere un’interlocuzione per intervenire sul caro bollette e caro energia, sulle

delocalizzazioni, sulle crisi aziendali”. Lo ha detto il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, a margine del 17esimo congresso nazionale del sindacato a Roma.

“C’è bisogno di una visione per le politiche industriali che sono mancate in questi anni”.

