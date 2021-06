Lavoro, Letta “Su blocco licenziamenti bisogna essere selettivi” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Il blocco dei licenziamenti “è un tema particolarmente delicato. Noi abbiamo cercato di essere delicati fin dall’inizio, la situazione di ripresa economica è asimmetrica e in questo momento dobbiamo tutelare i lavoratori più deboli”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di “Coffee break” su La7. “Dobbiamo essere selettivi, nel settore dell’edilizia le cose vanno bene, anche grazie alla misura dell’ecobonus. Altra cosa sono gli altri settori, serve per questi una maggiore gradualità. Io sono ottimista sul fatto che il Governo stia lavorando nella direzione giusta. Il ministro Orlando sta lavorando a una riforma agli ammortizzatori sociali”, ha aggiunto. Letta ha poi sottolineato che “quello che noi faremo nel centrosinistra, lo ho annunciato nel mio discorso di insediamento da segretario e scritto in un libro e posso assicurare che lo faremo su nostra iniziativa non perchè lo sta facendo il centrodestra, è costruire un centrosinistra nuovo e nuove forme di partecipazioni. Non sarà un assemblaggio di gruppi dirigenti”

(ITALPRESS).