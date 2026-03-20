Lavoro, Dini (Fondazione studi consulenti): "Territori più attrattivi per evitare fuga talenti" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Come centro studi dei consulenti del lavoro abbiamo realizzato un approfondimento sulla macroarea Piemonte-Valle d’Aosta che evidenzia un po’ quello che è il trend, l’andamento generale del mercato del lavoro degli ultimi anni, anche a livello nazionale: parliamo delle crescenti difficoltà a reperire il personale di cui le imprese hanno bisogno, che nella macroarea è un dato ancora più accentuato”. Così Ester Dini, responsabile Centro studi di Fondazione studi consulenti del lavoro, nell’ambito del congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte e Valle d’Aosta a Torino.

“Nel 2025 un profilo su due era irreperibile – aggiunge – sappiamo quali siano le motivazioni, che nascono sempre più dalla carenza di offerta di lavoro e che presentano però alcune caratteristiche settoriali. I settori dove si presentano le maggiori difficoltà sono innanzitutto l’edilizia, che ha avuto un boom occupazionale con la ripresa post-Covid; la metalmeccanica, altro settore tipico della vocazione produttiva regionale; tutto il comparto legato alla salute e al benessere dei cittadini con l’esplosione dell’inverno demografico, che significa una quota di popolazione sempre più anziana che richiede quindi nuovi servizi e nuove professionalità. Proprio a livello di professionalità, abbiamo da un lato una fortissima richiesta sul mercato di operai specializzati, e anche lì siamo intorno al 60% di reperibilità; e dall’altro anche di professioni ai vertici della piramide professionale, quindi tecnici e professioni intellettuali altamente qualificate, con tassi di reperibilità che superano il 55%”.

“In questo scenario – avverte – che sicuramente non è destinato a migliorare nei prossimi anni, proprio perché la carenza di forza lavoro si avvertirà sempre più data la riduzione che avremo della popolazione in età lavorativa, servono nuovi strumenti”. “Sicuramente – precisa – c’è oggi un tema nuovo, che non esisteva fino a qualche anno fa, ossia quello dell’attrattività dei territori. Oggi c’è una dimensione di concorrenzialità che è a livello europeo, a livello internazionale, ma anche tanto a livello territoriale in Italia. Quindi l’indicazione che viene dai consulenti è sicuramente favorire strumenti e misure che supportino le aziende rendendo il territorio un contesto più vivibile, più attrattivo, con migliori costi della vita, migliori servizi, e accessibilità ai servizi; proprio perché il contesto in cui si inserisce l’impresa diventa oggi sempre più uno strumento che può servire non solo a evitare l’esodo dei talenti, ma soprattutto ad attrarre quei talenti che sono in cerca di contesti più vivibili dove poter lavorare”.