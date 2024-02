MILANO (ITALPRESS) – “Se noi non portiamo la donna a lavorare, se non diamo un supporto di welfare alle donne, non solo non aumenta il Pil, ma al contempo perdiamo un’altra occasione: non ci sono nascite e questo vuol dire che avremo una popolazione sempre più adulta e meno attiva. Le donne diventano centrali”. A dirlo il presidente di Federmanager e di Cida, Stefano Cuzzilla, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’Italpress.

fsc/gsl