“Io ritengo che gli italiani, che hanno dato una grande dimostrazione di educazione civica, di senso della responsabilità in questa campagna contro il virus pandemico, tutto chiedono tranne che di andare in piazza”. Così Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo all’assembla nazionale della Piccola industria di Confindustria in corso ad Alba.

