Lavoro, al Ministero il ComoLake Awards 2024 per la piattaforma Siisl - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Inps, si è aggiudicato il 'ComoLake Awards 2024', premio che viene assegnato ad aziende, istituzioni, startup e personalità attive nei campi di applicazione della trasformazione digitale che abbiano elaborato servizi e progressi tecnologici volti a rispondere alle richieste del mercato in un ambiente in continua evoluzione, sapendo come trasformare i progressi in nuove opportunità.

Il Dicastero ha presentato al Comitato scientifico di accademici, composto dai presidenti dei consorzi interuniversitari che sostengono l'evento, la sua recente esperienza del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), il nuovo market place digitale nazionale lavoro che mette in connessione tutti i soggetti operanti nel mondo del lavoro e dell'inclusione sociale, ideato, progettato e realizzato in collaborazione con Inps.

Il Siisl, utilizzando l’intelligenza artificiale, rappresenta un sistema all’avanguardia di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, che allo stesso tempo orienta l’utente verso percorsi formativi tesi ad allineare le proprie competenze alle esigenze del mercato del lavoro. Il progetto è la dimostrazione di come la collaborazione tra le istituzioni e l’utilizzo adeguato delle tecnologie possa determinare un effettivo miglioramento della qualità della vita del cittadino. Il riconoscimento è stato consegnato nelle mani dei rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Inps, nel complesso Villa Erba di Cernobbio. Quest’anno ComoLake è stato declinato in 7 aree tematiche (reti e infrastrutture, energia, mobilità e trasporti, banking e fintech, intelligenza artificiale, sanità digitale e pubbliche amministrazioni), sulle quali si sono confrontati oltre 150 speaker. Tra i partecipanti vi sono rappresentanti di governi, aziende, organismi e agenzie internazionali, università e startup.