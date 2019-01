Lavoro a Terni, il festival Terre di San Valentino seleziona personale

share

Dal 13 al 17 febbraio 2019, le vie del centro storico di Terni si riempiranno dei profumi, dei sapori e delle iniziative di Terre di San Valentino Festival, il grande evento promosso dalla Camera di Commercio di Terni dedicato all’enogastronomia, allo sport, all’arte e alle tradizioni del territorio.

Da oggi, sono aperte le selezioni di circa 40 persone che durante la manifestazione possano ricoprire i ruoli di promoter, standisti, personale/hostess di vendita e per la logistica. I candidati devono avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, spiccate capacità relazionali, attitudine al contatto con il pubblico e possibilmente un’esperienze nel settore eventi. Per partecipare alle selezioni è necessario inviare la propria candidatura con curriculum vitae alla mail info@eventipuntocom.it. I candidati saranno contattati per un colloquio e per le successive fasi di selezione.

Terre di San Valentino Festival nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio e dare impulso al tessuto sociale e produttivo della città di Terni. Attraverso la creazione di nuove opportunità di lavoro e grazie alla collaborazione con le scuole del territorio e in particolare con l’Istituto Tecnico Economico e Professionale per i Servizi Casagrande-Cesi, il Festival rappresenta un’occasione per creare circoli virtuosi di crescita sociale ed economica attraverso la promozione della formazione professionale e del lavoro.

Le date, il programma e i pacchetti turistici per partecipare a Terre di San Valentino Festival a Terni dal 13 al 17 febbraio 2019 sono pubblicati sul sito www.terredisanvalentino.it

share

Stampa