Lavoro, 500mila contratti programmati dalle imprese ad aprile - Tuttoggi.info

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Lavoro, 500mila contratti programmati dalle imprese ad aprile

ItalPress

Lavoro, 500mila contratti programmati dalle imprese ad aprile

Mer, 08/04/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – Le imprese italiane prevedono di attivare ad aprile 500mila contratti, mentre per il trimestre aprile-giugno le assunzioni programmate raggiungono 1,67 milioni. Rispetto allo scorso anno, il dato mensile resta sostanzialmente stabile, con un leggero calo nel trimestre, secondo quanto riferisce il Bollettino Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro. Le previsioni migliori arrivano dai servizi di alloggio, ristorazione e turismo, dalla logistica e trasporti, dai servizi alle persone e dal settore primario. In calo il manifatturiero, soprattutto nelle industrie del legno e del mobile, metallurgiche e chimico-farmaceutiche, plastica e gomma, mentre le costruzioni registrano un lieve arretramento. Le imprese del settore primario prevedono l’ingresso di 42mila unità ad aprile e di 131mila nel trimestre aprile-giugno. Dal punto di vista territoriale, le maggiori opportunità si concentrano nel Sud e nelle Isole, seguite dal Nord-Ovest, Nord-Est e Centro.
sat/azn

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