Lavori Umbra Acque, molte vie rimarranno una notte intera senz’acqua

A causa di lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto, a Città di Castello, molte zone della città rimarranno senza’acqua per una notte intera. Nello specifico Umbra Acque, comunica che l’erogazione idrica verrà sospesa dalle ore 22 di lunedì 11 marzo alle 6 di martedì 12.

Queste le vie interessate: Viale Aldo Bisogni e limitrofe; Via Federico Engels; Via Malfatti; Via Rigucci; Via Cisa; Via Fratelli Cervi; Via del Polacchino e limitrofe; Viale Brennero; Viale Stelvio; Via Spluga; Viale Abetone; Viale Moncenisio; Viale Sempione; Via Cadibona; Via Bracco; Via della Consuma; Via Futa; Via Colfiorito; Via del Salaiolo; Via Sante Santarelli; Viale Alfonsine e limitrofe; Via Roberto Arcaleni; Via Don Angelo Ascani.

Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445

