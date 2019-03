Lavori Umbra Acque, altre 13 vie rimarranno senz’acqua per una notte intera

Continuano i lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione da parte di Umbra Acque, a Città di Castello. L’azienda fa sapere, infatti, che altre 13 vie della città, per una notte intera, saranno senz’acqua. Questa volta l’erogazione idrica verrà sospesa dalle ore 22 di giovedì 14 alle ore 6 di venerdì 15 marzo.

Più precisamente resteranno “all’asciutto” Viale Leopoldo Franchetti, Via Francesco Baracca, Via di Rignaldello, Viale V. E. Orlando, Via Francesco Pierucci, Via Roma, Via Ippolito Nievo, Viale Risorgimento, Via Vallerois, Via dei Mille, Via della Canonica, Via Oderisi da Gubbio, Via Brigata San Faustino.

Umbra Acque ricorda sempre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445

