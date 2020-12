Lavori tra Collestrada e Ospedalicchio, così cambia la viabilità fino a sabato

Da domani, martedì 15 dicembre, fino a sabato, saranno eseguiti alcuni interventi urgenti di ripristino localizzato del piano viabile sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” tra Collestrada e Ospedalicchio.

Anas comunica che per consentire gli interventi saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito.

In particolare:

– il traffico proveniente da Foligno e diretto a Perugia dovrà immettersi sulla E45 in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Lidarno;

– il traffico proveniente da Cesena e diretto a Foligno dovrà proseguire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Ponte San Giovanni;

– lo svincolo di Ospedalicchio sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli di Collestrada e Ospedalicchio sud.

Il completamento degli interventi è previsto entro sabato 19 dicembre.