Lavori sulla strada provinciale di Castel Rigone

Dal Km. 18+000 al 18+600, appena fuori il centro abitato di Castel Rigone, è invece in atto il rifacimento e consolidamento del piano viabile.

“Lavori significativi sono in corso da parte della Provincia di Perugia su tutto il suo territorio”, aveva avuto modo di dichiarare nei giorni scorsi il consigliere provinciale delegato Moreno Landrini. “In particolare – aveva precisato – nei comprensori di Perugia e del Trasimeno si stanno investendo quasi due milioni di euro per il rifacimento di manti stradali e il consolidamento del sottofondo. Un importante lavoro di riqualificazione, per garantire più sicurezza a chi percorre queste arterie. Ad oggi siamo a circa il 50% delle realizzazioni, con opere che interessano in maniera capillare numerosi comuni della provincia”.