Lavori sulla SS71, così cambiano viabilità e bus

Il cantiere dall'8 marzo, previsti 5 giorni di intervento | Interesseranno anche viale Cappannini tra la Casa della Salute e via G. Marconi

I lavori di rifacimento del manto stradale della S.S.71 raggiungeranno lunedì 8 marzo, il tratto della circonvallazione del capoluogo pievese ed includeranno il ripristino della segnaletica orizzontale e la manutenzione delle banchine.

L’intervento, secondo quanto rende noto l’Amministrazione comunale di Città della Pieve, eseguito da Anas, interesserà la S.S.71 e Viale G. Cappannini nel tratto compreso tra la Casa della Salute e via G. Marconi.

Lavori per 5 giorni

“I lavori, della durata di cinque giorni – spiegano dal Comune – permetteranno finalmente di rimettere in sicurezza un’arteria molto trafficata della Città che occorre manutenere a garanzia dell’incolumità di quanti la percorrono”.

Il tratto interessato, opportunamente segnalato con l’apposizione della specifica segnaletica stradale, verrà chiuso al traffico e alla sosta fino a conclusione degli interventi previsti. In alternativa, i mezzi potranno passare per il centro storico ad eccezione dei mezzi pesanti oltre i 35q, i quali se provenienti da Monteleone/Perugia dovranno scendere obbligatoriamente a Ponticelli, per proseguire verso Chiusi e Castiglione del Lago e viceversa, per ambedue i sensi di marcia.

Le corse degli autobus

Le corse autobus delle linee extraurbane E014 – E111 – E645 subiranno le seguenti variazioni

i pullman in partenza da Chiusi (6:05; 8:40; 14:30; 16:30) si dirigeranno direttamente a Ponticelli ed in sostituzione delle consuete fermate verso il capoluogo vi sarà invece una navetta, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, che fermerà alla rotatoria di Po’Bandino (davanti la Conad) e a seguire davanti all’incrocio ex Rosati, a San Litardo, distributore Giorgi a Canale, in fondo al Casalino, per poi arrivare nei pressi della Casa della Salute (incrocio per Ponticelli) dove sarà garantita la coincidenza alle 6:20 con il bus di linea per Tavernelle-Perugia.

la corsa in partenza alle ore 7:25 dal capolinea di Tavernelle e diretta a Fabro, senza raggiungere Città della Pieve, devierà per Monteleone-Fabro. Anche per questa tratta l’Amministrazione ha previsto il servizio navetta che alle ore 8:05 partirà da Sant’Agostino e proseguendo per il centro storico porterà gli utenti fino al bivio per Monteleone, dove garantirà la coincidenza con il predetto bus di linea diretto a Fabro.

sono invece sospese le fermate davanti la Casa della Salute, della linea che parte dal capolinea di Città della Pieve diretta a Tavernelle, delle ore 12:27; 14:32; 17:55, dunque chi deve prendere quel bus può prenderlo solo recandosi presso la fermata di S.Agostino.

I pullman provenienti da Perugia, Monteleone e Fabro non subiranno invece alcuna variazione.