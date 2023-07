Lavori sulla Perugia-Bettolle, chiude lo svincolo di Passignano - Tuttoggi.info

Il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Chiusura cantiere entro settembre

L’attuazione del programma di riqualificazione del raccordo autostradale Perugia-Bettolle, entra in una nuova fase a partire da domani, lunedì 17 luglio, con lavori di risanamento profondo della pavimentazione su un tratto di carreggiata a Passignano sul Trasimeno (PG). Questo si aggiunge ai tratti precedentemente rinnovati come parte dell’iniziativa di miglioramento complessivo.

A causa di questi lavori di riqualificazione, verranno attuate delle modifiche temporanee alla viabilità per consentire lo svolgimento sicuro dei lavori. In particolare, il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Inoltre, lo svincolo di Passignano Est sarà temporaneamente chiuso in entrata e in uscita per i viaggiatori diretti verso Perugia.

ANAS prevede che questa fase di lavori sia completata entro settembre.