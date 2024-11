Lavori Perugia-Ancona, ennesima chiusura diurna (per 8 ore) tra Valfabbrica e Casacastalda - Tuttoggi.info

Mercoledì 6 novembre, sulla Perugia-Ancona, arriva l’ennesima chiusura diurna. La superstrada sarà interdetta al traffico dalle ore 9 alle ore 17, tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda, in entrambi i sensi di marcia, per lavori connessi al raddoppio del tratto in questione ed in particolare alla realizzazione del viadotto Tre Vescovi.

Il traffico sarà deviato sul vecchio percorso della ex SS 318, che attraversa i centri abitati di Valfabbrica e Casacastalda. In considerazione del notevole flusso di veicoli previsto, la Polizia Locale – come nelle precedenti occasioni – invita i cittadini di entrambi i borghi a “limitare il più possibile gli spostamenti non indispensabili (negli orari indicati) proprio sulla vecchia SS 318 e a mantenere sgombro il più possibile il percorso stradale, evitando soste e fermate non necessarie sul percorso interessato”.

Per evitare l’incrocio sconveniente dei mezzi pesanti nel centro abitato di Valfabbrica, la circolazione sarà regolata da un impianto semaforico mobile. Il Comune invita gli utenti della strada a valutare eventuali itinerari alternativi, in considerazione che la deviazione prevista allungherà di oltre 20 minuti i tempi di percorrenza del tratto.