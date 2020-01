Lavori Enel, due giorni senza elettricità: le aree di Perugia interessate - Tuttoggi

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che oggi, giovedì 30 e domani venerdì 31 gennaio effettuerà alcuni interventi di rinnovo impianti e potenziamento del sistema elettrico a Perugia. Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato domani e venerdì, distribuendole in zone diverse e su più giorni.

Nel dettaglio gli interventi saranno così ripartiti per tempi, modalità e motivi degli interventi:

-oggi, 30 gennaio, in zona Pretola, i tecnici dell’azienda elettrica rinnoveranno alcuni pali, da cui transita una linea elettrica, con nuovi sostegni di ultima generazione. I lavori rientrano in un piano di interventi propedeutico anche alla posa della fibra ottica e all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione dei carichi equilibrata. I lavori si svolgeranno fino alle 16:30.

-domani, venerdì 31 gennaio, in zona via del Bulagaio e vie limitrofe, le squadre operative di E-Distribuzione opereranno per lo spostamento di alcune prese e la manutenzione degli impianti elettrici di piccola taglia. I lavori si svolgeranno dalle 8:30 alle 15:00.

-domani, venerdì 31 gennaio, nell’area di Sant’Orfeto e La Cinella, i tecnici dell’azienda elettrica, in collaborazione con una ditta specializzata, eseguiranno un’operazione di deramificazione e taglio delle piante interferenti con la linea elettrica aerea di media tensione, nella fascia di rispetto di competenza E-Distribuzione adiacente alla linea. L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza. I lavori si svolgeranno dalle ore 8:00 alle 12:00.