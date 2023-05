Lavori di Umbra Acque, disagi mercoledì 31 nell'assisano - Tuttoggi.info

Umbra Acque Spa, struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati n. 1 e 2 dell’Umbria, informa la clientela interessata che a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche, mercoledì 31 maggio dalle 8 alle 18 ci sarà un’interruzione del servizio in via San Fortunato, via Biagiano, via Grotte, via Correggiano, via San Bartolo, via San Pietro campagna, via della Pescara, via Madonna di Colderba, via Mosciole, via Petrata, via San Vetturino, via Padre Pio, via Pieve San Nicolò e in località Santa Croce e Strada Margherita Campagna. Inoltre si potranno verificare cali di pressione/portata nelle seguenti località, via Vaiano.

Le informazioni sono disponibili anche sul portale www.umbraacque.com Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Umbra Acque resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445