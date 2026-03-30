 Lavori chiesa Borgo Nuovo, arcivescovo Palermo "Grande svolta per la città" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Lavori chiesa Borgo Nuovo, arcivescovo Palermo “Grande svolta per la città”

ItalPress

Lavori chiesa Borgo Nuovo, arcivescovo Palermo “Grande svolta per la città”

Lun, 30/03/2026 - 15:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – “Credo che la rigenerazione urbanistica sia sempre al servizio della rigenerazione di chi abita un quartiere e la città e noi a questo miriamo, perché Palermo ha bisogno di ripensarsi a partire anche da un senso di corresponsabilità nella gestione della città. Se c’è il segno di una rigenerazione urbana non dobbiamo perdere di vista che tutti abbiamo poi la responsabilità di custodire e di mantenere. Qui c’è tutta la grande svolta anche mentale e culturale della nostra città”. Così l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, nel quartiere Borgo Nuovo, dove si è tenuto l’avvio dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Paolo Apostolo, nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal “Decreto Caivano”. xd6/vbo/mca1

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!