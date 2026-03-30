Lavori chiesa Borgo Nuovo, arcivescovo Palermo "Grande svolta per la città" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “Credo che la rigenerazione urbanistica sia sempre al servizio della rigenerazione di chi abita un quartiere e la città e noi a questo miriamo, perché Palermo ha bisogno di ripensarsi a partire anche da un senso di corresponsabilità nella gestione della città. Se c’è il segno di una rigenerazione urbana non dobbiamo perdere di vista che tutti abbiamo poi la responsabilità di custodire e di mantenere. Qui c’è tutta la grande svolta anche mentale e culturale della nostra città”. Così l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, nel quartiere Borgo Nuovo, dove si è tenuto l’avvio dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Paolo Apostolo, nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal “Decreto Caivano”. xd6/vbo/mca1