Lavori in centro storico, dal 28 al 30 marzo modifiche alla circolazione

E’ consentito invece il transito in via Bersaglieri e Corso Piave, per raggiungere il parcheggio di Piazza Mazzini oppure per proseguire in via Imbriani. E’ sempre possibile invece raggiungere i vari parcheggi limitrofi e percorrere a piedi tutte le vie del centro.

“Il metodo che ci siamo imposti con i rappresentanti delle attività è quello di incontri settimanali per aggiornare sui lavori in corso d’opera – ha detto Commodi – e confrontarci sulle soluzioni migliori da adottare così da limitare i disagi per tutti. Ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione Confcommercio, l’impresa che sta eseguendo i lavori sempre pronta ad accogliere le nostre richieste ed il comandante dei vigili urbani che coordina le operazioni per regolare il traffico.

Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti verranno posizionati dei cassonetti in Piazza XX settembre (antistante la chiesa di San Donato), Piazza Garibaldi e all’ingresso di Via Franco Storelli, per le diverse tipologie degli stessi, rimanendo invariato il calendario dei ritiri. “Presto avremo una pavimentazione totalmente rifatta, con materiali in armonia con il contesto urbano del centro storico che saprà valorizzare la città, attrarre turisti e rendere più appetibili investimenti nei locali disponibili“.