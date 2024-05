Lavori cavalcavia di via Madonna del Moro, pista ciclabile chiude tre mesi - Tuttoggi.info

Dal 5 giugno al 15 settembre si interverrà sulla pila posta tra la pista e la ferrovia

Proseguono i lavori di adeguamento strutturale del cavalcavia di via Madonna del Moro, ad Umbertide, e riguarderanno la pila posta tra pista ciclabile e ferrovia (nella foto); proprio per questo motivo la stessa pista ciclabile rimarrà chiusa temporaneamente dal 5 giugno al 15 settembre.

Gli interventi, analoghi a quelli già in parte realizzati sulla pila posta lato stadio Morandi, prevedono: lo scavo in corrispondenza di un tratto di 10/15 metri lungo la pista fino a sotto il piano di appoggio del plinto di fondazione, posto circa 1 metro sotto il piano dell’asfalto della Tiberina e la realizzazione di 36 pali di fondazione. Una volta terminati i lavori sotterranei lo scavo verrà ricoperto e verrà ricostruito il tratto di pista ciclabile che si rende necessario demolire, per consentire il consolidamento della pila.

Sempre nel periodo dal 5 giugno al 15 settembre verranno ad essere demoliti i cordoli laterali e le barriere di via Madonna del Moro con il contestuale rifacimento di nuovi cordoli in cemento armato e nuove barriere stradali bordo ponte a norma di legge. Per far ciò sarà necessaria, oltre ad istituire il senso unico alternato regolato da semafori in via Madonna del Moro in corrispondenza del cavalcavia, l’istituzione del senso unico alternato sulla Tiberina per consentire la demolizione a tratti dei soprastanti cordoli bordo ponte in sicurezza (chiaramente non possono passare veicoli lungo la Tiberina durante la demolizione). Un’analoga misura riguarderà l’istituzione del senso unico alternato in Via dei Falegnami.