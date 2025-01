Lavori Brt, così è cambiata la viabilità tra via Settevalli e via Chiusi | Nuovi incontri

Introdotte, con ordinanza, alcune modifiche alla circolazione nel tracciato stradale di collegamento tra via Settevalli e via Chiusi (rotatoria Donato Fezzuoglio), a Ponte della Pietra, per consentire la realizzazione dei cantieri per il Brt (Metrobus) che collegherà Castel del Piano a Fontivegge.

Nel provvedimento, in vigore dalla giornata del 13 gennaio, si dispone quanto segue:

istituzione del senso unico di marcia sul tracciato stradale di collegamento fra via Settevalli e via Chiusi (Rotatoria Donato Fezzuoglio), secondo questo senso di marcia;

direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio del centro commerciale, all’intersezione con il tracciato di cui al punto 1);

limite massimo di velocità di 30 Km/h nei tratti interessati dai lavori e in quelli ad essi adducenti.

Le misure verranno istituite progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori.

Gli incontri

Nel frattempo proseguono gli incontri di partecipazione dell’Amministrazione comunale con la cittadinanza per illustrare le modalità di realizzazione dell’opera.

L’Amministrazione comunale ha incontrato la direzione dell’Emisfero ed il dirigente scolastico dell’I.C. Perugia 5 Fabio Gallina, per dare notizia dell’avvio dei lavori.

Lunedì l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi, la dirigente dell’U.O. mobilità Margherita Ambrosi ed i tecnici rappresentanti del gruppo direzione lavori, Maurizio Serafini, Lorenzo Serafini e Sara Berretta di Abacus hanno incontrato i componenti del comitato di via Chiusi rappresentati da Lorenzo Scirocco presso il circolo arci La Piroga. Presente anche il consigliere Lorenzo Falistocco. Nel corso della riunione sono state presentate le varie fasi del cantiere che interesserà l’area a partire da questi giorni.

Da parte del comitato è stata espressa soddisfazione per il recepimento da parte dell’Amministrazione comunale delle richieste formulate, tra cui spiccano la riduzione drastica del numero degli alberi che dovranno essere tagliati (solo 8) e la non realizzazione delle corsie preferenziali mantenendo l’attuale conformazione. Il tratto stradale – ha tuttavia spiegato l’assessore Vossi insieme ai tecnici – subirà comunque delle migliorie in quanto verrà completamente riasfaltato, verranno rinnovati i marciapiedi e verranno, infine, realizzate le due fermate del Metrobus in prossimità del complesso scolastico di via Chiusi (I.C. Perugia 5, infanzia, primaria Santucci e secondaria di primo grado) e del centro commerciale Emisfero.